Isparta'nın Gönen İlçesi'nde, koyun yetiştiricileri tarafından meraya otlatmaya götürülen yeni doğan kuzuların anneleriyle buluşma anları görüntülendi. Aralık ayından bu yana devam eden kuzu doğumları, mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Doğum sonrası, kuzuların ot ve saman gibi yemlere alıştırılması için annelerinden ayrı ağıllarda barındırıldığı belirtiliyor.Yetiştiriciler, kuzuları anneleriyle buluşturmak için günlük olarak iki kez sürünün arasına salıyor. Kapıları açılan ağıllardan çıkan yüzlerce kuzu, annelerini koku ve seslerinden tanıyarak sürünün arasına karışıyor.Isparta'da 2022 yılında TÜİK verilerine göre 307 bin 194 baş koyun bulunuyor.