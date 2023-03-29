











İl genelinde başlayan yağışlar, akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Şiddetli rüzgar ve yoğun yağış, sürücülerin araçlarını kontrol etmesini zorlaştırdı ve birçok kazaya sebep oldu. Bu yol üzerinde peş peşe yaşanan kazalar, trafik akışını olumsuz etkiledi.Isparta Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kazalara müdahale etmek ve trafik akışını düzenlemek için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, kazalarda yaralanan sürücüleri hemen hastanelere sevk etti.Kazaların en ciddi olanlarından biri, 32 AGC 169 plakalı bir araç ve 32 ABY 794 plakalı bir araçta meydana geldi. Kazada, her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.Trafik ekipleri, sürücüleri hızlı ve dikkatsiz sürüş yapmamaları konusunda uyardı. Ayrıca, sürücülerin hava koşullarına uygun araç kullanmaları ve yolculuklarını olabildiğince ertelemeleri konusunda uyarıda bulundu.Isparta'da yaşanan bu yoğun yağış ve kazalar, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. İlgili yetkililer de sürücülerin güvenliği için gereken önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.