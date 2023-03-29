Isparta'da gerçekleştirilen 2023 yılı 1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı sonuçlandı. Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek başkanlığında yapılan toplantıya, belediye başkan yardımcısı Fahrettin Gözgün, Kolluk kuvveti temsilcileri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir politika belgesi olan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı" kapsamında Isparta'da önümüzdeki 3 yıl boyunca belirlenmiş hedefler, stratejiler, faaliyetler ve bu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.Ayrıca, 2023 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı kapsamında kurumların yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda alınabilecek tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların önemi vurgulanarak, tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmalarının gerekliliği vurgulandı.Isparta'da gerçekleştirilen bu toplantı, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak için önemli bir adım olarak görülüyor.