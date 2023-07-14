Bu gece akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geleceği bildirildi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler nedeniyle vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren benzine geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 lira olarak belirlenmiştir. Benzinin litresi ise ortalama 26,65 lira olarak satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'de gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibiyle belirlenen bir fiyat değişim farkıyla elde edilmektedir.