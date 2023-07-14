Isparta'da bir gurbetçinin parasını dolandıran 3 zanlı tutuklandı. Gurbetçi Cengiz K'ye telefonla kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, 387 bin lira ve 11 bin 485 avro alarak dolandırdı. Cengiz K'nin dolandırıldığını fark etmesinin ardından emniyete başvurmasıyla olay ortaya çıktı.Yapılan tespitler sonucunda, Şanlıurfa'dan gelen kişilerin Cengiz K'nin parasını dolandırdığı belirlendi. İsparta Asayiş Şube Müdürlüğü, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle İ.A. ve A.E. İsparta'da bir otelde yakalanırken, diğer şüpheli H.H. Şanlıurfa yolundaki bir polis kontrol noktasında gözaltına alındı. Dolandırılan paralar, sahibine teslim edildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.