Çay fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Haziran ayında yapılan zamın ardından Çaykur, çaya yüzde 9,5 oranında zam yapma kararı aldı. BloombergHT'den İrfan Donat'ın haberine göre, kuru çay fiyatlarına yapılan bu son zamla birlikte, 8 Haziran'dan bu yana toplamda yüzde 56,6 zam gerçekleştirilmiş oldu.

Donat'ın aktardığı bilgilere göre, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı. Çay fiyatlarındaki bu zam, çay tüketenlerin daha yüksek fiyatlarla karşılaşacağı anlamına geliyor.