Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Eğirdir gölünde devam eden sazangiller av yasağı kapsamında 28 Nisan 2022 tarihinde Gençali ve Gaziri avlak sahalarında, balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğünce yapılan denetimlerde, sazlık alanlara bırakılmış 20 adet kerevit sepetiyle 400 metre uzunluğunda terk edilmiş uzatma ağı bulunmuştur.İlimizde su ürünleri varlığının ve sürdürülebilir üretim devamı için kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimler kararlılıkla devam edecektir.