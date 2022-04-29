Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programlarına Yönelik 14.2. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Kapsamında;A iş planında 243 proje, B iş planında 1 proje olmak üzere toplam 244 altyapı projesi uygun görülmüştür.Proje Tutarı: 11.364.950 TL olup, Hibe Tutarı:5.682.475 TL’dir.Ekonomik yatırım projeleri kapsamında ise 4 proje uygun görülmüştür.Proje Tutarı: 7.722.914 TL olup, Hibe Tutarı: 3.861.457 TL’dir.Isparta il genelinde KKYDP 14.2.Etapta toplam 248 projeye 9.546.932 TL hibe verilecektir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü