Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22.05.2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 101. Maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere ilgili başvuru süreci başlamıştır. Uygun bulunan projeler ile ilgili Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri için 65.000 TL’ye kadar, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri için asgari ücretin brüt tutarının 15 katına kadar, Engellinin işe yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler için ise limitsiz destek verilmektedir. Konu ile ilgili (2022/2. Dönem) proje başvuru rehberi, kılavuzu ve formları Kurumumuz www.iskur.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünde yayınlanmıştır.



Desteklenecek Projeler

1-Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler,

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3- Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler.

6- Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,



Yeni dönem engelli kendi işini kurma hibe desteği başvuruları 10 Haziran 2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. Diğer projeler ise 10 Haziran 2022 tarihi mesai saati sona erene kadar İl Müdürlüğümüze bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. Ancak eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği başvurularının Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile İl Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.



Kamuoyuna önemle duyurur.





ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ