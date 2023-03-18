Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bir olayda, 22 yaşındaki Ü.S. isimli genç, arkadaşı M.Ç. tarafından ateşli silahla ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakım servisindeki yoğunluğun sebebiyle Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Gencin ameliyata alındığı ancak hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından kayıplara karışan M.Ç., emniyet güçleri tarafından aranıyor. Şu anda M.Ç.'nin yerinin bilinmediği açıklandı.

Emniyet güçleri olayın ayrıntılarını araştırmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi edinildikçe kamuoyu bilgilendirilecektir.