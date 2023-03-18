18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü, Hızırbey Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen bir programla kutlandı. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Vekili Uğur Büyükçulcu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.Programın açılış konuşmalarında günün anlam ve önemi vurgulandıktan sonra ilkokullar arasında düzenlenen "Resim", ortaokullar arasında düzenlenen "Şiir" ve liseler arasında düzenlenen "Kompozisyon" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Baruş tarafından plaket ve hediyeleri verildi.Program, Hızırbey Ortaokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sahne performansları ile devam etti. Anlamlı kahramanlık türküleri ve şiirleri seslendiren öğrenciler, konuklarla birlikte Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde şarkılara eşlik ettiler.Programın sonunda, Vali Baruş sahneye çıkarak görevli öğretmen ve öğrencileri tebrik etti ve bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuklar ise programdan ayrılırken, Çanakkale Savaşları'nda kahraman askerlerimizin kısıtlı menüsünde yer alan üzüm hoşafı ve ekmek ikramıyla karşılandılar.