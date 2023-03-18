2023 yılı yatırım programına göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için yüksek oranda ödenek tahsis edildi. 135 yatak kapasiteli hastanenin toplam maliyeti 114 milyon 632 bin 603 TL olarak açıklandı. Şu ana kadar 92 milyon 232 bin 603 TL harcama yapıldı. Hastanenin tamamlandığında, 7.171 metrekarelik alana yayılacak ve 22 milyon TL ödenek tahsis edilen makine ve teçhizat alanlarıyla donatılacak. Projede fiziki yapılanma tamamlandı ve makine-teçhizat sürecinin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.