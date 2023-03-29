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Isparta İyilikte Yarışanlar, Ramazan ayında yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı

Isparta İyilikte Yarışanlar, Ramazan ayında yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı
ISPARTA
G.Tarihi: 29.03.2023 00:04
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  • Isparta İyilikte Yarışanlar, Ramazan ayında yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı.
  • İyilik hareketi büyüyor: Isparta İyilikte Yarışanlar 800 öksüz ve yetime destek sağlıyor.
  • Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Isparta İyilikte Yarışanlar, yüzlerce yoksula yardım eli uzattı.
  • İyilikle ve iyilikte kalın: Isparta İyilikte Yarışanlar, depremzedelere de destek sağlıyor.
  • Isparta İyilikte Yarışanlar, maddi ve manevi desteklerle iyilik hareketini büyütüyor.

Isparta İyilikte Yarışanlar, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla yürüttüğü 40 farklı proje ile dikkat çekiyor. Liselisinden üniversitelisine, yetişkin bay ve bayanlardan oluşan gönüllüleriyle birlikte her gün verilen iftarlar ve düzenlenen programlar ile binlerce insanın yüzünde tebessüm oluşuyor.
Isparta İyilikte Yarışanlar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan TOKER, insanlığın ortak değeri olan iyiliği yaymak amacıyla çalıştıklarını belirtiyor. 800'den fazla öksüz ve yetime, 10.000'e yakın yoksul ve ihtiyaç sahibine destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden TOKER, bu işin kolay olmadığını ama kendilerine destek veren gönüllülerinin sayesinde büyüdüklerini ve iyilik hareketinin devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.
Yönetim Kurulu Başkanı TOKER, Isparta İyilikte Yarışanlar'ın çalışmalarına destek veren tüm gönüllülere ve sosyal medya takipçilerine teşekkür ediyor. Kendilerine maddi ve manevi destek olan herkesin, Isparta İyilikte Yarışanlar'ın büyümesine ve başarılı olmasına katkı sağladığını belirtiyor.
Isparta İyilikte Yarışanlar, insanların yüzlerindeki tebessümü artırmak ve onları biraz olsun mutlu etmek için çabalıyor. İyiliği yaymak amacıyla yapılan her iş, insana dokunduğu ve onlara umut verdiği için büyük bir anlam taşıyor. Isparta İyilikte Yarışanlar'ın çalışmaları, insanların kalplerinde iz bırakıyor ve toplumun iyilik hareketine katkı sağlıyor.

 
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