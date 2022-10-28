ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY projesi kapsamında;

21-24 Ekim 2022 tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi tarafından düzenlenen Isparta Ulusal Forumunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce “SİBER GÜVENLİK” konusunda yaklaşık 500 kişi bilgilendirilmiştir.

Yapılan bilgilendirme sonrasında kiosk cihazımızla yapılan Ödüllü Bilgi Yarışmamıza çok sayıda gönüllü öğrenci katılım sağlamış ve yarışma sonucunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 2022 yılı içerisinde “SİBERAY” projesi kapsamında, 34.186 öğrenci ve yetişken vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecektir.

Vatandaşlarımızın güvenli ve bilinçli İnternet Kullanımı ve SİBER dolandırıcılık (Örneğin; 1- Sahte Web siteleri üzerinden dolandırıcılık 2-Kendisini Banka Görevlisi olarak tanıtarak arayan kişilere hesap bilgilerini verme sureti ile dolandırıcılık 3- Sosyal Medya üzerinden Burs, hediye Çekilişi ve İş Vaadi ile dolandırıcılık vb. ) konularında dikkat etmeleri önemle rica olunur.

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.

Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.





ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

