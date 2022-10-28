ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Isparta il merkezinde fuhuş yapan, fuhşa aracılık eden, ortam sağlayan ve dijital platformlarda paylaşım yapan şahıslara yönelik operasyonlar kesintisiz devam etmektedir. Bu kapsamda yılbaşından günümüze kadar toplam 50 ayrı fuhuş operasyonu gerçekleştirilmiş, son olarak 19.10.2022 günü düzenlenen operasyonda;

Sosyal medya hesapları üzerinden iletişim kurarak fuhşa aracılık eden, fuhuş yapan/yaptıran bir gruba yönelik yürütülen operasyonda toplamda 11 şahıs yakalanmış haklarında adli ve idari işlem yapılmıştır.

Halkımızın huzurunu bozan özellikle narkotik suçları ile ilgili olarak İlimiz genelinde genel güvenliği ve huzur ortamını bozan şahısların kullandığı kayıt dışı günübirlik apart ve benzeri konaklama mahallerine yönelik çalışmalar özellikle fuhuş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında titizlikle takip edilmektedir.

Bu kapsamda 2022 yılında 46 adres ile 134 şahsa adli/idari işlem yapılmış, fuhuş yapılan adreslere 4140 gün süreyle kapama cezası uygulanmıştır.

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.

Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.





ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ