ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
23.10.2022 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Anadolu Mahallesinde bir ikamete yapılan operasyonda 2
şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan;
- 40553 kullanımlık kağıda emdirilmiş Halüsinojen
madde,- 31,63 gr Halüsinojen
madde ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak”
suçlarından işlem yapılmış, 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
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ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ