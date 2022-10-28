23.10.2022 tarihinde uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Anadolu Mahallesinde bir ikamete yapılan operasyondaşüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan;madde,madde ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış, 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.