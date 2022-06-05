Selden Etkilenen Koçtepe Köyünde İncelemelerde BulunulduVali Aydın Baruş, Gönen ilçesi Koçtepe köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen taşkın bölgesinde incelemelerde bulunarak selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.Vali Baruş beraberinde Gönen Kaymakamı Ali Argama, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, AFAD Müdürü Ethem Kılıçaslan, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, İl Özel İdaresi yetkilileriyle birlikte hasar tespit çalışmalarına katılarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.İncelemeleri sırasında vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Baruş oluşan hasarların en kısa zamanda giderileceğini söyledi.