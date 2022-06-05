Isparta Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 2500 eski ve atık malzemelerden Geri Dönüşüm Evi yapıldı. Geri dönüşüm evinde kullanılmayan telefon kulübesinden kütüphane, küvetten koltuk yapılırken, ayrıca evde eski kasetçalarlar da bulunurken, yine 1970’li yılların sanatçılarının yer aldığı posterlerden bir köşe oluşturuldu. Atık lastiklerden çiçeklik ve sehpalar, kömür küreklerinden saatler yapıldı. Kısacası Geri Dönüşüm Evinde atık her bir ürünün geri dönüştürülebileceği ortaya kondu.Geri Dönüşüm Evinin 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında açılışı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Isparta Defterdarı Osman Koçaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, protokol üyeleri, atölye çalışanları ve vatandaşlarca yapıldı.5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla hazırlanan Geri Dönüşüm Evinin açılışında konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizden sonra gelen çocuklarımızın yaşamlarını çok daha kolay hale getirebilmek ve sağlıklı hayat sürmeleri için atıkların ne kadar değerli olduğunu, atıkların bir çöp değil, faydalanılabilecek bir ürün olduğunu görmemiz gerektiğini anlatan bir ev hazırladık” dedi.Örnek bir proje hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu evin oluşturulmasında el sanatları hocalarımız ve kadınlarımız çok emek verdiler. Atıkları topladılar, köylere gittiler eski kullanılmayan eşyaları topladılar. Çevreye zarar veren bir atık otomobil lastiğinden ürünler yapıldı. Bu ürünleri kazandıran hocalarımıza ve kursiyerlerine çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne de değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bizlerde bu projeye uygun ve en güzel şekilde uygulamak için bir mücadele veriyoruz. Bu evi hep birlikte gezdikten sonra bizlerde evimizde atık olarak gördüğümüz birçok ürünü kullanabileceğimizi göreceğimiz bir örnek olacak. Yine belediye olarak bir geri dönüşüm otobüsü hazırladık. Kullanmadığımız hurda bir otobüsü yürür hale getirerek içerisine çalışmalarımızı koyduk ve bunu ülkemizin birçok yerine giderek örnek teşkil etmesi için çalışmalar yapacağız. Isparta’dan Türkiye’ye geri dönüşüm ile alakalı projeler göstereceğiz, üreteceğiz. Böylece tüm ülkemize faydalı olmayı amaçlıyoruz. Geri Dönüşüm Evimizin hayırlı olması dileklerimi iletiyorum” görüşlerinde bulundu.Isparta Belediyesi El Sanatları Hocası Fatma Çevikbaş, bir Geri Dönüşüm Evi hazırladıklarını söyleyerek, “Evimizde atık oto lastiğinden puflar yaptık, küvetten koltuklar yaptık. Eski telefon kulübesini kitaplığa dönüştürdük. Atmıyoruz, dekor amaçlı geri dönüştürerek kullanalım istedik. 2,5 ayda 2500 adet geri dönüşüm malzemesini işledik. 81 il bebekleri ve aynı zamanda da dünya bebekleri yaptık. Bu evi bir müze gibi yapacağız daha sonra da bayanlarımıza eğitim vereceğiz. Geri dönüşüm otobüsümüzle de 44 mahallemize ve ilçelerimize giderek vatandaşlarımıza yapmak istedikleri ürünleri göstereceğiz. Atıl vaziyetteki hiçbir kumaşı da atmıyoruz, burada bir düğmeyi dahi kullanıyoruz” dedi.Isparta Belediyesi El Sanatları tarafından hazırlanan Geri Dönüşüm Evi Bahçelievler Sosyal Tesislerinde yer alıyor.