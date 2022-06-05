Isparta Uluslararası Gül Festivalinin 2.günü de çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinliklerin sabah programında Güneykent Beldesinde gül hasadı yapılırken, toplanan güller gülyağı fabrikasında işlenmek üzerek kazanlara döküldü. Akşamında da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Niran Ünsal ve Altay konser verdi. Konserde sahneye çıkan sanatçılar güllerle karşılanırken, sanatçılarda meydanı dolduran sevenlerine gül atarak karşılık verdi.Sahne alan Niran Ünsal ve Altay seslendirdikleri şarkılarla meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Sanatseverler şarkılara cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’in de katıldığı gecede sanatçılara çiçek ve hediye takdiminde bulunuldu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yağmur demeden meydanı dolduran vatandaşlara seslenerek, “Sanatçılarımızı Isparta’da ağırlamaktan mutlu olduk, kendilerine teşekkür ediyorum. Gül Festivalimizin 2. günündeyiz. Gül Festivalimiz tüm etkinlikler ile devam ediyor. Bizim gülümüz her şeyimiz. Gül ile beraber çok güzel işler yapıyoruz. Gül kokulu şehirde sanatçılarımız Niran Ünsal ve Altay ve ekiplerine bizlere çok güzel bir akşam yaşattılar. Isparta’ya, gül kokulu memlekete, güler yüzlü insanların memleketine hoş geldiniz” dedi.Sanatçı Niran Ünsal da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Bizleri birbirinden güzel müstesna dostlarla bir araya getirdiniz. Biz teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu. Sanatçı Altay ise, “Isparta’da olmaktan ve Isparta halkı ile buluşmaktan onur duydum, buluşturduğunuz için teşekkür ederim” diye konuştu.