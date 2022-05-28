Isparta-Antalya karayolunun 50. kilometresinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.Kaza bugün 17.00 sıralarında Isparta-Antalya karayolunun 50. Kilometresinde meydana geldi. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Maddi hasarların meydana geldiği kazayla ilgili polis çalışma başlattı.