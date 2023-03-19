Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş bölümleri için uyumun ispat edilmesi son derece gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği adına rapor konusunda esneklik yapılamaz. Bir işe girecek olan işçi, yapılacak faaliyetlere uygun olmazsa hem kendisi hem de etrafında bulunan diğer kişiler için fazlasıyla risk oluşturur.
Temin edilecek rapor işveren ve işçilerin iş gelişimine doğrudan etki eder. İşin zorluğuna göre sağlık açısından sorun yaşamayan kişiler işe giriş işlemlerini, işe giriş sağlık raporu ile tamamlayabilir.
İstanbul’da İşe Giriş Sağlık Raporu Hizmeti Veren Kurumlar
İstanbul’da işe giriş sağlık raporu hizmeti veren kurumlar işçi adayları için yardımcı görevi görür.
- Mobil sağlık merkezi,
- Poliklinikler,
- Devlet hastaneleri,
- Aile hekimleri,
- İşyeri hekimleriişe giriş sağlık raporu konusunda hizmet veren kurumlardır.
Tehlike arz eden işler için işyeri hekimi büyük oranda bulunur. İşyerinde hekim olmaması durumunda ise işyerinin hizmet aldığı kurumlardan rapor alınabilir. Alınan rapor doğrultusunda kişilerin durumları değerlendirilir. Risk oluşturabilecek kişiler işlere kabul edilmez. İşlerin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için rapor konusunda titiz bir yol haritası çizilmelidir.
Fiyatı Ne Kadar?
Fiyatı ne kadar? İşe giriş sağlık raporu, talep edilen detaylara ve hizmet alınan kurumlara göre değişiklik gösterebilir. İşyerinin adaylardan istediği raporun kapsamı fiyatlara son halini verir. Az tehlikeli işler için işyeri hekiminin onayı olmadan da diğer doktorların raporları geçerli olur.
Yapılması gereken test ve kontroller fiyatlara etki eden diğer faktörlerdir. Sağlık raporu işe giriş aşamasında talep edilmesinin yanında;
- Sağlık sorunu yaşayarak çalışmaya ara veren kişiler için,
- Çalışma sürecinde herhangi bir rahatsızlık yaşayan kişiler için,
- Tehlikeli ve çok tehlikeli işler için, periyodik aralıklarla sağlık raporu alınması gereklidir.