Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde hizmet veren diş hekimliği kliniklerinde yaşandığı öne sürülen bir olay gündeme geldi. Bir çalışan ile eski bir yönetici arasında tartışma yaşandığı ve tartışmanın fiziksel müdahale iddiasıyla sonuçlandığı ileri sürüldü. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesindeki diş hekimliği kliniklerinde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili çeşitli iddialar kamuoyuna yansıdı.

İleri sürülen bilgilere göre, kurumda görev yapan bir çalışan ile eski bir yönetici arasında henüz ayrıntıları netleşmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında çalışana fiziksel müdahalede bulunulduğu ve boğazının sıkıldığı iddia edildi.

Olayın ardından polis ekiplerinin bölgeye geldiği de öne sürülürken, yaşananların hangi koşullarda gerçekleştiğine ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

İddiaların aydınlatılması bekleniyor

Söz konusu iddialar, kamu kurumlarında çalışma ortamının güvenliği ve çalışanların haklarının korunması konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Çalışma ortamlarında yaşanabilecek şiddet olaylarının, tarafların beyanları ve mevcut deliller doğrultusunda objektif biçimde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

Kamuoyuna yansıyan iddiaların doğruluğunun ortaya çıkarılması, olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve varsa idari ya da adli süreçlerin sonuçlarının açıklığa kavuşması bekleniyor.

Öte yandan, olayla ilgili iddialar henüz bağımsız biçimde doğrulanmış değil. Tarafların açıklamaları ve yetkili kurumların değerlendirmeleri, olayın aydınlatılması açısından önem taşıyor.