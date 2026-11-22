Milyonluk soruda Isparta detayı! Doğru cevap Rize oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soruda Isparta'nın da seçenekler arasında yer alması dikkat çekti. Türkiye'nin 12 cumhurbaşkanının doğum yerlerinin sorulduğu yarışmada, Isparta'nın adı bir kez daha ulusal televizyon ekranlarında gündeme geldi.

Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster?, bu kez Isparta'yı ilgilendiren bir soruyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soruda, 1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 12 isim arasında hangi ilde doğmuş bir cumhurbaşkanının bulunmadığı soruldu.

Sorunun seçenekleri arasında Bursa, Rize, İstanbul ve Isparta yer aldı. Yarışmada yöneltilen soru, özellikle Isparta'nın Türkiye siyasi tarihindeki önemli isimlerinden biri olan Süleyman Demirel nedeniyle dikkat çekti.

Milyonluk sorunun seçenekleri dikkat çekti

Yarışmacının karşısına çıkan sorunun şıkları şöyleydi:

A: Bursa

B: Rize

C: İstanbul

D: Isparta

Sorunun doğru cevabı B şıkkı Rize oldu. Cumhurbaşkanlarının doğum yerleri incelendiğinde Bursa, İstanbul ve Isparta doğumlu isimler bulunurken Rize doğumlu bir cumhurbaşkanı bulunmuyor.

Isparta denilince akla Süleyman Demirel geliyor

Soruda Isparta'nın seçenekler arasında bulunması, kentin Türkiye siyasetindeki önemli yerini de yeniden hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de dünyaya geldi. Türk siyasi hayatında uzun yıllar etkili olan Demirel, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleriyle ülke tarihine damga vuran isimler arasında yer aldı.

Isparta milyonluk soruda ekranlara taşındı

Milyonluk soruda Isparta'nın da seçenekler arasında yer alması, kentin ulusal televizyon ekranlarında yeniden gündeme gelmesini sağladı. Süleyman Demirel'in memleketi olan Isparta, bu kez bir bilgi yarışmasının milyonluk sorusunda Türkiye'nin siyasi tarihiyle birlikte anıldı.



