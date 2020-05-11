SANAYİDE EMNİYETTEN DENETLEME

ISPARTA’DA NORMALLEŞME SÜRECİNDE TEDBİRLER ELDEN BIRAKILMIYOR





































Isparta Valiliği koronavirüs pandemisi ile mücadelesine normalleşme sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.Yeni Sanayi sitesinde Emniyet Müdürlüğü araçları önce sesli anonslar ile vatandaşları uyardılar. Ardından ise İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte site içinde bulunan iş yerlerini tek tek denetlediler. Denetlenen iş yerlerinde önce ateş ölçümü yapıldı, ardından çalışanlar ve müşteriler, başta maske takmaları ve sosyal mesafe kullarına uymaları konusunda uyarıldılar.Ekipler bunun yanında iş yerlerinde 20 yaştı vatandaşlar ve yabancı uyruklu çalışanların çalışma izinlerinin olup olmadığını kontrol edilerek, GBT sorgularını yaptılar. Kurallara uymayanlar hakkında idari işlem gerçekleştirildi.Koronavirüs salgınına karşı yürütülen denetim ve kontrollerin artırılmasını toplum sağlığı açısından memnuniyetle karşıladıklarını belirten esnaflar ise tedbirleri elden bırakmayan ekiplere teşekkür ettiler.Ekipler gün içinde Yeni Sanayi sitesinde bulunan iş yerlerin tamamında denetimlerini gerçekleştirirken yarında uygulamaya Gül Petek Sanayi sitesinde bulunun işyerlerinde devam edilecek.