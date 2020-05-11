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Eğirdir'de yeni koronavirüs tedbirleri alındı

Eğirdir'de yeni koronavirüs tedbirleri alındı
ISPARTA
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EĞİRDİR BELEDİYESİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLÇEMİZDE UYGULANACAK YENİ TEDBİRLER..
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 08.05.2020 Cuma günü saat 17.00'da Atabey Kaymakamı Eğirdir Kaymakam V. Göksu BAYRAM başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bugüne kadar, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştır.
Gelinen noktada; Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda:
1- Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocuklarımızın aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istisna olarak dışarı çıkmalarına;
a) 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 10.05.2020 Pazar günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında,
b) 14 yaş ve altı çocuklarımızın (01.01.2006 ve sonrası doğumlu olanlar) 13.05.2020 Çarşamba günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında,
c) 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin (01.01.2000-31.12.2005 doğumlu olanlar) ise 15.05.2020 Cuma günü, 11.00 – 15.00 saatleri arasında,
2- Mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması başta olmak üzere pazar yerleri ile ilgili daha önce İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile belirlenen tüm kurallara uyulması şartıyla; Mahalle/semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 tarihi saat 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının yapılabilmesine karar verilmiştir.
Halkımıza duyurulur.
 
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