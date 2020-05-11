Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

- Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Kovid-19 salgınına karşı gerekli hijyen tedbirlerini alan iş yerleri müşterilerini kabul etmeye başladı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, sabah 09.00 itibarıyla müşteri kabul etmeye başladı.

Antalya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, bugün itibarıyla iş yerlerine yeniden hizmete açtı. Saat 09.00'da kapılarını açan şehrin işlek bölgelerindeki berberlerde, randevu sistemiyle çalışıldığı için yoğunluk oluşmadığı görüldü. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların eldiven kullandıkları ve maske taktıkları görüldü. İş yeri sahipleri de sosyal mesafeyi korumak amacıyla dükkanlarında fazla müşteri bulunmasına müsaade etmedi. İş yeri çalışanları koltuğa oturan her müşteri öncesinde ellerini dezenfekte etti, müşteriye özel steril eldiven kullandı.

Serik Belediyesince kurulan 6 ayrı ekip, ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çalışmanın süreceği bildirildi. Kentte bir süredir kapalı olan dükkanlar da dualar eşliğinde açıldı.

Berber Süleyman Bucaklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada iş yerini 2 ay sonra ilk kez açtığını ifade etti. İş yerindeki oturma düzenini sosyal mesafe kuralına göre yeniden dizayn ettiklerini belirten Bucaklıoğlu, randevusu olmayan müşteriyi kabul etmediklerini vurguladı.

Berber dükkanının açılması için bildirilen bütün kurallara uyduklarını anlatan Bucaklıoğlu, şöyle devam etti:

"İşyerine gelen tüm müşteriler önce ellerini dezenfekte ediyor. Ardından ateş ölçer ile ateşini ölçtükten sonra içeriye sıra ile tek tek alıyoruz. Sıra bekleyen müşterilerimizi iş yerinin dışında bekliyor. Tıraş sırasında tek kullanımlık havlu ve önlük kullanıyoruz. Sadece saç tıraşı yapıyoruz. Sakal tıraşı olmak isteyenleri ise tıraş makinesi ile kısaltabiliyoruz. İş yerlerimiz açıldığı için hükümetimize teşekkür ediyoruz."



- Isparta

Isparta'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları iş başı yaptı. Randevu sistemiyle hizmet vermeye başlayan iş yerlerinde yoğunluk gözlenmedi. İş yeri sahipleri sırası gelen müşteriye telefonla çağrı yaptı. İş yerlerinde temizlik ve hijyen kurallarına azami dikkat edildiği görüldü.

Maske ve eldivenle müşterilerini kabul eden berber, kuaför ve güzellik salonlarının girişlerine dezenfektan konuldu, müşteriler ateşi ölçümüyle kabul edildi.

- Muğla

Muğla'da da hafta sonu dezenfekte edilen berber ve güzellik salonları kepenklerini kaldırdı. Önceden randevu alan müşteriler sırayla berber koltuğuna oturdu. Hem berberler hem de müşterilerin maske taktığı, bazı berberlerin ise siperli maske ile kendilerini koruduğu görüldü.

Maske ve eldivenle müşterilerini kabul eden berber, kuaför ve güzellik salonlarının girişlerine dezenfektan konuldu, müşteriler ateşi ölçülerek içeriye alındı.

Berber Menderes Öztürksoy, uzun aradan sonra iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek "Gerekli temizlik ve dezenfekten çalışmalarını yaptık. Bugün 'Bismillah' diyerek iş yerimizi açtık. Müşterilerimizden tek ricamız randevulara uymaları." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığından gönderilen 200 litre dezenfektan, 19 bin maske ve 10 bin eldiven de kentteki 190 berber ve kuaföre dağıtıldı.



- Burdur

Burdur'daki berber, kuaför ve güzellik salonları da müşterini kabul etmeye başladı. İş yerlerinde randevu sistemiyle hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarında yoğunluk oluşmadı.

Sosyal mesafeyi korumak amacıyla dükkanlarındaki bir koltuğun boş bırakıldığı ve koltuğun etrafının da şeritle sarıldığı görüldü. İş yeri çalışanları da maske ve eldiven takarak dükkanlarında dezenfektan bulundurdu, maskesiz müşteriler kabul edilmedi.



