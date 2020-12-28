ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜLTENİIsparta İl Jandarma Komutanlığınca piyasaya sürülmek üzere sahte alkollü içki üretildiği bilgisi alınması üzerine 25.12.2020 tarihinde icra edilen operasyon sonucunda (370) litre şarap, (2) litre votka ile (4) adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, piyasaya sürülmek istenen sahte içkilere el konulmuştur.Isparta ÎI Jandarma Komutanlığınca; halkımızın sağlığını tehdit eden sahte/kaçak alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz, kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.