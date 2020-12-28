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2021 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı

2021 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı
ISPARTA
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Asgari ücretle beraber zamlandılar! 2021 işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı
Asgari ücret değiştiğinde bu sadece 7 milyon işçiye maaş artışı olarak yansımayacak. Asgari ücretin değişmesi ile birlikte ekonomik anlamda ücretlendirmelerde birçok parametre de etkilenecek. işte 2021 yılında uygulanacak işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, iş görmezlik ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması ve 65 yaş aylığı tutarları...
 
 
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4. ve son toplantısını bugün yapıldı.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı belirlendi.
ASGARİ ÜCRETİN DEĞİŞMESİ NELERİ ETKİLEYECEK
 
Asgari ücret değiştiğinde Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ihbar tazminatı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, işsizlik sigortası, doğum-askerlik-yurt dışı borçlanmaları, Bağ-Kur sigortalısının prim tutarı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, geçici iş görmemezlik ödeneği, bireysel emeklilikte devletin katkı payı da asgari ücret ile birlikte değişecek rakamlardan olacak.
ASGARİ ÜCRETİN DEĞİŞTİRDİĞİ KALEMLER
Asgari ücret yüzde 21 ve net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu.
1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3 bin 570,50 lira, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam. 3 bin 313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam.
KIDEM TAZMİNATI
Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117.17 liradan 8 bin 651,62 liraya yükseldi.
İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi. İşsizlik maaşı  1.168,27 lira alanın maaşı 1.420.14 liraya, 1.389.37 lira alanın maaşı 1.688.91 liraya, 2 bin 336.53 lira alanın maaşı 2 bin 840.28 liraya çıktı.
İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ
İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21,56 oranında zam geldi.
DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI
Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31,39 liradan 38,15 liraya, en yüksek ise 235,44 liradan 286,20 liraya yükseldi.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
Genel sağlık sigortası (GSS) primi 88,29 liradan 107,32 liraya çıktı.
65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI
Yaşlılık aylığı 711,5 liradan 864,89 liraya, engellilere ödenen aylık 851,95 liradan 1.035,63 liraya yükseldi.
BAĞKUR ÖDEMELERİ
01.01.2021 tarihinden sonra ödenecek bağ-kur primleri asgari ücrete göre değişmiştir. Buna göre Bağkur primini her ay aylık 1.055,36 TL oldu.
 
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