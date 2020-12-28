AGİ 2021 ne kadar oldu? İşte evli, bekar ve çocuklu işçi için yeni AGİ ücretleri



Asgari ücretin belli olması ile beraber 2021 AGİ ücretleri de belli oldu. Asgari ücrete yapılan zam için bugün son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Yeni ücretle asgari geçim indirimi, GSS primi ve tazminatlar da değişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş asgari ücret alacak.’ dedi. İşte 2021 AGİ ücretleri tablosu



Bekar 268,31 TL



Evli eşi çalışmayan 321,97 TL



Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL



Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL



Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL



Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL



Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL



Evli eşi çalışan 268,31 TL



Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL



Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL



Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL



Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL



Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL