Isparta Berberler Odası Başkanı Mehmet Demiralay, fiyatların artmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Demiralay, enflasyon ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu belirtti. Bu sebeple, saç traşı için 100 lira ve sakal traşı için 50 lira alacaklarını duyurdu. Ancak müşterilerin mağdur olmaması için bu fiyatın altında ücretlendirmeler yapacaklarını da ekledi.Başkan Demiralay, berber ve güzellik salonu esnaflarının pandemi döneminin olumsuz etkilerini hala hissettiklerini ve tam performansla çalışamadıklarını ifade etti. Berberlere olan talebin azalmasının enflasyonun da etkisiyle gerçekleştiğine dikkat çekti.Başkan Demiralay ayrıca, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Isparta'ya gelen depremzedelere yönelik yapılan çalışmalardan da bahsetti. Berberler odası olarak yurtta kalan depremzedelere kişisel bakımlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi. Gerekli ürünlerin sağlandığını ve yardımların devam edeceğini vurguladı.