Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Tabanca ve Şarjör Ele Geçirildi

Isparta - 05 Mayıs 2025

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Şarkikaraağaç ilçesi Fele köyü mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

03 Mayıs 2025 tarihinde yapılan operasyonda, 1.D. isimli şahsa ait olduğu belirlenen 6 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve asayişe yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.