ISPARTA HABER | SON DAKİKA YANGIN ÇIKTI

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Halıkent Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde Yangın Çıktı!

Isparta’nın Halıkent Mahallesi kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına hızla müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Çevredeki vatandaşlar panikle pazar alanını boşaltırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair resmi açıklama bekleniyor.

Isparta Haber olarak gelişmeleri anbean takip ediyoruz.









