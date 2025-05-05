Isparta’da Büyük Buluşma Yaklaşıyor: 28. SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı 14 Mayıs’ta Kapılarını Açıyor

Isparta – Mayıs 2025

Isparta’da yapı, dekorasyon ve mobilya sektörlerini aynı çatı altında toplayan SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı, bu yıl 28. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 14 – 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuar, hem profesyonelleri hem de evini yenilemek isteyen vatandaşları bekliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken fuarda; yapı malzemeleri, dekorasyon ürünleri, modern mobilyalar, enerji sistemleri ve çok daha fazlası sergilenecek. Fuarda yer alacak bazı başlıca ürün ve hizmet grupları şu şekilde:

Yapı ve dekorasyon ürünleri

Mobilya, halı ve ev tekstili

Kapı, pencere ve cam balkon sistemleri

Mutfak ve banyo dolapları

Isı, su ve ses yalıtım ürünleri

Otomatik kapılar, güvenlik sistemleri

Ferforje ve alüminyum korkuluklar

Güneş enerjisi sistemleri, doğalgaz ekipmanları

Isıtma-soğutma-havalandırma çözümleri

Endüstriyel mutfak ve market ekipmanları

Ziyaret Saatleri:

Hafta içi: 14:00 – 22:00

Hafta sonu: 12:00 – 22:00

Bu önemli organizasyonun ev sahipliğini yapan Detay Fuarcılık’tan detaylı bilgi almak için:

0505 374 89 76

Isparta'nın ticaretine, istihdamına ve sektörel tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu dev organizasyona tüm halkımız davetlidir.