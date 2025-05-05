Isparta’da Büyük Buluşma Yaklaşıyor: 28. SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı 14 Mayıs’ta Kapılarını Açıyor
Isparta – Mayıs 2025
Isparta’da yapı, dekorasyon ve mobilya sektörlerini aynı çatı altında toplayan SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı, bu yıl 28. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 14 – 18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuar, hem profesyonelleri hem de evini yenilemek isteyen vatandaşları bekliyor.
Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken fuarda; yapı malzemeleri, dekorasyon ürünleri, modern mobilyalar, enerji sistemleri ve çok daha fazlası sergilenecek. Fuarda yer alacak bazı başlıca ürün ve hizmet grupları şu şekilde:
Yapı ve dekorasyon ürünleri
Mobilya, halı ve ev tekstili
Kapı, pencere ve cam balkon sistemleri
Mutfak ve banyo dolapları
Isı, su ve ses yalıtım ürünleri
Otomatik kapılar, güvenlik sistemleri
Ferforje ve alüminyum korkuluklar
Güneş enerjisi sistemleri, doğalgaz ekipmanları
Isıtma-soğutma-havalandırma çözümleri
Endüstriyel mutfak ve market ekipmanları
Ziyaret Saatleri:
Hafta içi: 14:00 – 22:00
Hafta sonu: 12:00 – 22:00
Bu önemli organizasyonun ev sahipliğini yapan Detay Fuarcılık’tan detaylı bilgi almak için:
0505 374 89 76
Isparta'nın ticaretine, istihdamına ve sektörel tanıtımına büyük katkı sağlayacak bu dev organizasyona tüm halkımız davetlidir.