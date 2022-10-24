PTT Teşkilatı 182 Yaşında

Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle Isparta Valisi Aydın Baruş, PTT Baş Müdürü Baki Yılmaz ve çalışanlarını kabul etti.PTT Başmüdürü Yılmaz kendilerini bu anlamlı günde kabul ettiği için Vali Baruş’a teşekkür ederek önemli hizmetlere imza atan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.PTT’nin ülkemizin en köklü kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden Vali Baruş, “PTT özellikle son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ve iletişim çağına geçilmesi ile çağa ayak uydurup farklı birçok alanda daha vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlamıştır. Posta hizmetlerinin dışında bankacılık hizmetleri de dahil olmak üzere birçok alanda verdiği hizmetlerle halkımızın hayatının önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Devletimizin önemli kuruluşlarından birisi olan PTT’nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, Tüm PTT çalışanlarına vatandaşlarımıza yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.Ziyarette PTT Başmüdürü Baki Yılmaz, Vali Aydın Baruş’a 182’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılı anısına hazırlanan anma pulu serisi kataloğu hediye etti.