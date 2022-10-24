Isparta'nın Eğirdir İlçesinde 250 öğrencinin katıldığı programda geleceğin Cumhurbaşkanı ve Bakanları bir araya geldi.Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen Isparta Ulusal Forumuna ev sahipliği yapıyor. Gençler için önem taşıyan ilerleyen aşamada karşılarına çıkabilecek problemlerin belirlenerek çözüme ulaştırılmasını hedefleyen forumda, "Lise Gençlerinin" bakış açısı ile sorunlara çözüm önerileri geliştiriliyor.İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen forumda, geleceğin temsilcileri öğrenciler, ülke sorunlarını ve çözüm önerilerini ele alıyor. Eğitim, sağlık, ekonomi, siber güvenlik, insan hakları, bilim ve teknoloji, psikoloji, kültür ve sanat olmak üzere toplam sekiz ana başlıkta düzenlenen yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı forumda, Lise Gençlerinin bakış açısı ile sorunlara çözüm önerileri sunuluyor.Forumun ekonomi başlığında gelişmekte olan ekonomilerde ağır sanayiye geçişin etkileri, doğal kaynak- ekonomi ilişkisi, elektronik ticaretin Türkiye ekonomisindeki payı konuşuldu. Siber güvenlik başlığında siber güvenlik kavramı, sanal ortamda kötülüklerden korunma, siber güvenliği sağlamanın faydaları ele alındı. İnsan hakları başlığı altında ise çocuk hakları, çevre hakkı ve aile içi şiddet konuları incelendi. Bilim ve Teknoloji başlığında bilimsel oku yazarlığın genç bireylere aşılanması, teknolojinin son 50 yıl içerisindeki hızlı gelişiminin hayata etkileri gibi konular tartışıldı. Eğitim başlığında da online eğitim ve etkileri, liseden üniversiteye geçen gençlerde Kariyer planlamanın önemi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar anlatıldı. Psikoloji de ise sosyal medyanın psikolojiye etkisi, toplum psikolojisini etkileyen durumlar gibi konular ele alındı. Kültür ve Sanat başlığında da kültür ve sanat birbirini nasıl etkiler, batılılaşma sürecinden günümüze kültür ve sanat, batı kültürüne özenilmesi ve yanlış aktarımı konuşuldu. Sağlık başlığında ise bilinçsiz ilaç kullanımının zararları, geleneksel tıp, gen haritalanması konuları gündeme alındı.Geleceğin temsilcilerini bir araya getiren forum, 24 Ekim Pazartesi günü sona erecek. Forumda hazırlanan rapor, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığına sunulacak.Bu kapsamda Eğirdir İlçesine ziyarette bulunan öğrencileri Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök karşılayarak misafir etti. Geleceğin Cumhurbaşkanı ve Bakanlarıyla hoş sohbet gerçekleştiren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök öğrencilerden geleceğin Cumhurbaşkanı ben olacağım diyen Süleyman Yılmaz ile diyalogları neşeli anların yaşanmasına sebebiyet verdi. Eğirdir Belediyesi Rüya Park'ta yemek ikramı ve Eğirdir Elması ikramından sonra öğrenciler Eğirdir Liman Kordon boyunda yürüyüş yapıp Eğirdir'in tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gezdiler.Isparta Fen Lisesi Almanca öğretmeni Hatice Özek danışmanlığında gerçekleşen program sonunda Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkür edilerek plaket takdiminde bulunuldu.--Eğirdir Belediyesi Basın Kültür Turizm Sosyal Hizmetler Birimi3115252