Isparta Merkez Güneyce Köyünde meydana gelen heyelan afeti nedeni ile Isparta Merkez Ayazmana Mahallesinde yapılan afet konutları hak sahiplerine teslim edildi. 2020 yılı Aralık yapımına başlanan konutlar 2 blok 46 daireden oluşuyor. Yaklaşık 16 Milyon 500 Bin Liraya mal olan konutlar bugün düzenlenen törende, noter huzurunda çekilen kurayla 39 hak sahibine teslim edildi.Konut teslim töreninde bir konuşma yapan Vali Baruş özetle “Bugün teslimini yapacağımız konutlarımızın tüm köylülerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün mutlu bir gündeyiz, Güneyce köyümüz içinde yeni başlangıç olan bir gündeyiz. Köyümüzde meydana gelen heyelan afeti sebebiyle risk altına giren binalarımızdaki vatandaşlarımızın bir kısmı tahliye oldu, bir kısmı da inşallah önümüzdeki süreçte konut teslimleri yapıldıktan sonra evlerini tahliye edecekler ve burada güzel bir yuvada, yeri de gerçekten müstesna olan bir konumda bu dairelerde oturacaklar. Allah hayırlı etsin. Afetzedelerin bu yuvalarının kazandırılmasında her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, konutların yapım sürecinde desteklerini esirgemeyen kıymetli Milletvekillerimize, çevrenin düzenlenmesinde, oyun alanlarının yapılmasında gerçekten çok önemli katkılar veren Isparta Belediyemize, Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün görevlileri canla başla çalıştılar. Dairelerimizin maliyeti konut başına devletimizin yapmış olduğu gerekli indirimlerden sonra 357 bin lira. Bugünkü maliyetleri düşündüğümüzde hakikaten bu konutların maliyeti çok çok daha yüksek. İsteyen vatandaşlarımız ilk 2 yıl ödemesiz, 20 yıl faizsiz ve taksitle bu konutların geri ödemesini yapabilecek. Ödeme gücü olan vatandaşlarımız da peşin ödediği takdirde yaklaşık 267 bin liraya bu konutlara sahip olabilecekler. Bunlar 3+ 1 konutlar rahat, geniş, çocuklu ailelerimizin de rahatça yaşayabileceği konutlar, kaloriferli artık bu kışa inşallah yüzünüz gülerek rahat bir ortamda gireceksiniz. Bizim devletimiz büyüklüğünü her yerde gösteriyor. Gerçekten her zaman vatandaşının sıkıntılı gününde, zor gününde onlarla daima birlikte olan ve onların sıkıntılarını paylaşıp onu çözme yolunda çalışıyor. Konutlarımız köyümüzdeki yer probleminden dolayı orada inşa edilemedi. Aslında AFAD Başkanlığının temel anlayışı afetin olduğu yerde bu konutları inşa etmek ama köyümüzde uygun yer bulunamadığı için vatandaşlarımızın da rızası alınarak konutlarımız Isparta merkezde bu güzel yerde inşa edildi. İnşallah bu konutlarda mutlulukla, güler yüzle, yaşamdan sevinç duyarak, çocuklarınızla, ailenizle birlikte oturursunuz” dedi.Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Noter huzurunda çekilen kurayla 39 hak sahibi dairelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Kura çekiminin ardından kurdele kesim töreni düzenlendi. Edilen duaların ardından vatandaşlar protokol üyeleriyle birlikte teslim edilen daireleri gezdiler.Güneyce Köyü Afet Konutları teslim törenine Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile Güneyce’li vatandaşlar katıldı.