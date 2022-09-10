SDÜ’de Prostat Kanseri Taraması Yapılacak

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Prostat kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde Prostat Kanseri Taraması çalışması yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ilave özel ücret alınmaksızın yapılacak tarama çalışmasına, belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar katılabilecek.Türk Üroloji Derneği tarafından, 12-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen, Prostat Kanseri Tarama çalışmaları, SDÜ Üroloji Polikliniği’nde yapılacak. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi, Gaziantep, Mersin, Zonguldak Bülent Ecevit, Erzurum Atatürk, İstanbul Aydın, Giresun, Samsun ve Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitelerine bağlı üroloji polikliniklerinde 50 yaş üzerindeki vatandaşlarda kanser taraması yapılacak. Türk Üroloji Derneği (TÜD) Üroonkoloji Çalışma Grubu Isparta Temsilcisi ve SDÜ Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Soyupek, 15 Eylül tarihinin ‘Prostat Kanseri Farkındalık Günü’ olduğunu belirterek, 12-16 Eylül tarihleri arasında 9 üniversite hastanesinde, kanser tarama çalışmasının yapılacağını açıkladı.Çalışmaya 50 yaş üstü erkekler veya 40-50 yaş arası ailesinde prostat kanseri hikayesi bulunan vatandaşların dahil edileceğini söyleyen Prof. Dr. Soyupek Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ilave özel ücret alınmaksızın yapılacak tarama çalışmalarına, belirtilen şartları taşıyan Ispartalı vatandaşların katılabileceklerini belirtti.Akciğer kanserinden sonra en çok görülen kanser türünün prostat kanseri olduğuna değinen Soyupek, ‘’ Kanser erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilir bir hastalıktır. İşte bu nedenle, Türk Üroloji Derneği Üroonkoloji Çalışma Grubu olarak, ülke genelinde 9 üniversite hastanemizde bir haftalık tarama çalışması yapacağız. Bu çalışmalarla, hem kansere karşı vatandaşlarda farkındalık bilinçi oluşturulacak. Hem de elde edilen veriler bilimsel çalışmalarda kullanılacak. Belirtilen şartları sağlayan Ispartalı vatandaşlarımızı bu çalışmaya katılmaya çağırıyoruz.’’ dedi.