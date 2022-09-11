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Isparta'da ilk ve tek balık dürüm nefis mangal lezzetiyle Kaya Balık'ta

Isparta'da ilk ve tek balık dürüm nefis mangal lezzetiyle Kaya Balık'ta
ISPARTA
G.Tarihi: 10.09.2022 22:53
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EZBER BOZAN LEZZET! 
ISPARTA'DA BİR SOKAK LEZZETİ BALIK DÜRÜM!
BALIK DÜRÜM KAYA BALIK EVİ MENÜLERİNDE YERİNİ ALDI...

Alıştığımız balık ekmek lezzetinin güncel versiyonu olan balık dürüm ile sizi tanıştırmak istiyoruz. Efsane bir sokak lezzeti olan balık dürümü mutlaka denemelisiniz!

Bir sokak lezzeti olan Balık Dürüm Kaya Balık Evi farklıyla Ispartalılar ile buluştu.
Balık dürüm Isparta'da ezberleri bozacak!
Kaya Balık'ın yenilikçi girişimiyle Isparta, balık dürümle tanıştı.
Mangalda dürüm balığın ismi kısa sürede Isparta'ya  yayılmış durumda. 

Isparta'da Davraz Mahallesi Çarşamba Pazarında bulunan Kaya balık tezgahı, daha pazara inmeden dumanıyla sizi kendine çağırıyor. Mis gibi balık kokusunu takip ederek kolayca tezgahı bulabilirsiniz...Zaten bu dürümün en büyük özelliği mangalda yapılması; is sinen balık daha bir lezzetli oluyor. Mangalda pişen balığı koydukları lavaşa aynı zamanda marul, soğan, domates gibi iç malzemeler de ekleniyor. Ve tabii baharatlar da…
Balık ekmekçiler dikkat! Sıradaki lezzetiniz: Balık Dürüm.
Balık Dürüm Kaya Balık'ta satışa çıktı.

Etrafta Balık Aramayı!
Kaya Balık, Isparta'daki EN İYİ Taze Balık pazarlarından biri olarak kabul edilmektedir. 
''Perakende satış tezgahlarındaki inanılmaz taze balık çeşitlerine göz atmak için bugün mutlaka Kaya Balık'a uğrayın...!''

 Kaya Balık:   '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''

Adres: Davraz mahallesi Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
WhatsApp: 0 530 072 21 80
Telefon :  0246 220 20 70 

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Isparta'da ilk ve tek balık dürüm nefis mangal lezzetiyle Kaya Balık'ta
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