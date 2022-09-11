EZBER BOZAN LEZZET!

ISPARTA'DA BİR SOKAK LEZZETİ BALIK DÜRÜM!

BALIK DÜRÜM KAYA BALIK EVİ MENÜLERİNDE YERİNİ ALDI...

Etrafta Balık Aramayı!

Kaya Balık:

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Bir sokak lezzeti olan Balık Dürüm Kaya Balık Evi farklıyla Ispartalılar ile buluştu.Balık dürüm Isparta'da ezberleri bozacak!Kaya Balık'ın yenilikçi girişimiyle Isparta, balık dürümle tanıştı.Mangalda dürüm balığın ismi kısa sürede Isparta'ya yayılmış durumda.Isparta'da Davraz Mahallesi Çarşamba Pazarında bulunan Kaya balık tezgahı, daha pazara inmeden dumanıyla sizi kendine çağırıyor. Mis gibi balık kokusunu takip ederek kolayca tezgahı bulabilirsiniz...Zaten bu dürümün en büyük özelliği mangalda yapılması; is sinen balık daha bir lezzetli oluyor. Mangalda pişen balığı koydukları lavaşa aynı zamanda marul, soğan, domates gibi iç malzemeler de ekleniyor. Ve tabii baharatlar da…Balık ekmekçiler dikkat! Sıradaki lezzetiniz: Balık Dürüm.Balık Dürüm Kaya Balık'ta satışa çıktı.Kaya Balık, Isparta'daki EN İYİ Taze Balık pazarlarından biri olarak kabul edilmektedir.''Perakende satış tezgahlarındaki inanılmaz taze balık çeşitlerine göz atmak için bugün mutlaka Kaya Balık'a uğrayın...!''