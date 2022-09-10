SERTUR SEZONA HAZIR

EVLATLARINIZ SERTUR'A EMANET

110 SERVİS ARACI GÖREV YAPACAK

Öğrenci servis hizmeti veren SERTUR yeni sezona yeni yerinde girmeye hazırlanıyor.Hizmet içi eğitimi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan SERTUR'da sezon açılışı yapıldı.SERTUR'un yeni yerinde yapılan açılış programına Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu ve Fahretdin Gözgün, Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Trafik Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, Jandarma Trafik Şube Müdürü Hasan Ali Ata, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner, başta olmak üzere servis çalışanı şoför ve rehberler katıldı.SERTUR Başkanı Ali İhsan Kaya, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi ve kazasız belasız bir sezon temenni etti. Milli Eğitim Müdürü Baydur, bu ekibi eğitimin bir parçası olarak gördüklerini ifade etti. Baydur, her birim kendi çalışması kapsamında eğitimin bir parçası diyerek, servis hizmetinin çok önemli olduğunu ifade etti.Programda dualar edildi, kurban kesildi.