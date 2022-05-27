Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı! İşte yeni fiyatlar

Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni fiyatlar



Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırıldı! İşte yeni fiyatlar

Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni fiyatlar

Alkollü içecekler ve sigara ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.



ALKOLLÜ İÇECEKLERDE ARTIŞ ORANI YÜZDE 25

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 oldu.

Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. 1 litre rakının vergisi 64 TL artarken, 70'lik rakıda vergi artışı 45 TL oldu.



SİGARADA ARTIŞ ORANI YÜZDE 10

Sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.



1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 TL arttı.



