PTT BASIN BÜLTENİ

“PTT AKILLI ESNAF” İLE AVANTAJLI POS HİZMETİ

PTT AŞ, esnaflara ve sosyal medya üzerinden satış yapan kişi ya da kurumlara, birbirinden özel komisyon avantajları sunan “PTT Akıllı Esnaf’ sanal ve fiziki POS hizmetini hayata geçirdi. “PTT Akıllı Esnaf’ hizmeti ile ödeme alan kullanıcılara, ürünlerini PTT Kargo ile göndermeleri durumunda ise yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren PTT AŞ, geliştirdiği "PTT Akıllı Esnaf POS ile hem satıcıya hem de alıcıya birbirinden farklı avantajlar sağlıyor. Sosyal medya satışlarında hem satıcılara hem alıcılara güven veren hizmet kapsamında, 8 marka kredi kartına taksit, mobil uygulama ile kolay kullanım, indirimli kargo, herhangi bir banka hesabı ile başvuru gibi çözümler müşterilerle buluşuyor. Uygulama, satıcılara uygun komisyon oranlan ile kredi kartı ile ödeme alma imkânı sağlarken, alıcılar ise ödemeyi ister peşin ister taksitle yapabiliyor. “PTT Akıllı Esnaf sanal POS uygulaması, satıcı iş yerinin web sitesine entegre edilebildiği gibi web sitesi olmayan esnaflara ve sosyal medya satıcılarına da link ile satış imkânı veriyor. Fiziki POS cihazı ile tahsilat yapmak isteyen iş yerlerine de 4 marka kredi kartına taksit imkânı sağlayan akıllı POS cihazları sunuluyor.

Esnaflar ve sosyal medya üzerinden satış yapan kişi ya da kurumlar, "PTT Akıllı Esnaf’ ödeme hizmetini PTT iş yerlerinden veya akilliesnaf.ptt.gov.tr web sitesinden başvuru yaparak kullanmaya başlayabiliyor. Üyeliğin onaylanmasının ardından web sitesi üzerinden kendilerine özel şifre ile sisteme giriş yapan satıcılar, ödeme işlemlerini kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.



MÜŞTERİYE VE ÜRÜNE ÖZEL ÖDEME LİNKİ

“PTT Akıllı Esnaf sanal POS hizmeti, iş yerinden veya sosyal medya üzerinden satış yapan esnaflara, özel linkle ödeme seçeneği ile benzersiz bir kolaylık sağlıyor. "PTT Akıllı Esnaf mobil uygulamasına veya akilliesnaf.ptt.gov.tr web adresine kullanıcı ismi ve şifresiyle giriş yapan kullanıcılar, daha sonra "müşteriye özel link oluştur" veya "ürün linki ile ödeme alma" seçenekleri ile ödeme işlemi oluşturabiliyor. "PTT Akıllı Esnaf ile alman tüm ödemelerde 3D secure güvenlik altyapısı kullanılırken, müşterinin cep telefonuna gelen güvenlik kodu girişi yapılmadan ödeme işlemi gerçekleştirilemiyor.



KARGOLAR YÜZDE 20 İNDİRİMLİ

“PTT Akıllı Esnaf’ sanal POS kullanan satıcılar, ödemesini aldığı ürünü PTT Kargo ile indirimli gönderme avantajından da faydalanabiliyor. Sistem üzerindeki referans numarası ile PTT iş yerlerine giden kullanıcılara kargo gönderiminde yüzde 20 indirim uygulanıyor. Sistem üzerinden indirimli kargo gönderim bedeli de kolaylıkla hesaplanabiliyor.



“PTT AKILLI ESNAF” SANAL POS EKONOMİK ÇÖZÜMLER SUNUYOR

“PTT Akıllı Esnaf’ sanal POS hizmetinde aylık sabit ücret, işletim ücreti, aidat, POS kullanım ücreti bulunmuyor. Satıcı lamı, “PTT Akıllı Esnaf’ sanal POS hizmeti ile birden çok banka ile anlaşma yapmasına gerek kalmadığı gibi ayrı ayrı bankalara ödenen sanal POS entegrasyon ücreti, işlem ve işletim ücreti, yıllık sanal POS aidatı gibi masraflar da ortadan kalkıyor. Yeni üyelerden, üyeliklerinin ilk 3 ayında 1.000 TL’ye kadar olan tek çekim işlemlerinde komisyon ücreti alınmıyor. Üyeler ayrıca Pttcell “İşyerim tari fesimin avantajlı paketlerinden de faydalanabiliyor.



MOBIL UYGULAMA İLE ÖDEME ALMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Proje kapsamında “PTT Akıllı Esnaf’ mobil uygulaması da hayata geçirildi. Googlc Play Store, App Store ve Huawei AppGaller>’den indirilebilen uygulama ile tüm işlemler kullanıcılar tarafından cep telefonuyla yapılabiliyor.