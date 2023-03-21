Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Balcı, Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyatın 300 gramı 10 TL, kilogram fiyatının ise 33 TL olacağını duyurdu. Bu yıl yaklaşık %60-62 fiyat değişikliği meydana geldiğini belirten Balcı, ekmek fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadığını ve ülke genelinde ekmek fiyatının 5 TL olarak kaldığını vurguladı. Ramazan pidesi fiyatlarında yaşanan değişiklik, tüketiciler ve fırıncılar arasında ilgiyle karşılanırken, Balcı'nın açıklamaları da gündemde büyük yankı uyandırdı.



