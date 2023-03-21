Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hayata geçirilen "Metaverse Girişim Stüdyosu", metaverse dünyasında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için fırsatlar sunuyor. Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği eğitim programı, metaverse giriş ve bileşenleri, oyunlaştırma, hikayeleştirme, web 3.0 teknolojileri ve uygulamaları, blokzincir teknik altyapısı, NFT ve NFT girişimciliği, XR teknolojileri (VR, AR, MR), kripto ve tasarım (Unity), girişimcilik iş modelleme, Canva ile etkili sunum teknikleri ve mentorluk seansları gibi konuları ele alacak.
"Metaverse Girişim Stüdyosu", Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından da destekleniyor. 1. Dönem başvurularının 27 Mart 2023 tarihine kadar kabul edileceği ve eğitimlerin Nisan ayında SDÜ Batı Dersliklerinde başlayacağı belirtiliyor. Katılımcılar, eğitim programı kapsamında metaverse dünyasında uzmanlaşabilir ve girişimlerini hayata geçirebilirler. Metaverse Girişim Stüdyosu, öğrencilerin kariyerlerine ve girişimcilik yolculuklarına önemli bir destek olacak.
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