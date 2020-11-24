SDÜ’den 5 Bilim İnsanı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” Listesine GirdiSüleyman Demirel Üniversitesinden 5 bilim insanı, “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları Listesi”nde yer aldı.
Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda standart atıf göstergeleri temelinde dünyanın en iyi 159.684 bilim insanını kapsayan (ilk % 2) bir veri tabanı oluşturuldu.
Plos Biology isimli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, bilim insanları 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında sınıflandırıldı. Ülkemizden 195 bilim insanının yer aldığı listede; Üniversitemizden Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kitiş, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Utku Akçil, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Avey, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Altındağ dünyanın en iyi bilim insanlarından oldu.
Sıralamada; “bilimsel makale sayısı”, “atıf sayısı”, “yazar sırası” gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanıldı.
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