PAKETTE GÖZDE BALIK



COVİD-19

salgını bitene kadar Gözde Balık ve Gözde Balık evi'nde pakette balık servisi devam ediyor.

KURMA BALIK ( SALAMURA)

Lakerda ve ve Sıraz Balığından yapılan salamura balıkta bulunmaktadır.

Telefon:

Paket servis ve balık pişirme numaralarıdır.

GÖZDE BALIK EVİ VE GÖZDE BALIK'TAN BİLGİLENDİRME

Protein alımı yeterli seviyede tutulmalı

Haftada 3 porsiyon balık tüketilmeli



























EKMEK ARASI

Palamut Ekmek

Hamsi Ekmek

Midye Ekmek

Ekmek Arası Balık Köfte

TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR

Hamsi Tava

Hamsi Izgara

Hamsi Kuşu

Çipura

Levrek

Mezgit Filato

Palamut

Çanakkale Sardalya

Eğirdir Göl Levreği

İstavrit

Grida

Kalamar Tava

Karides Güveç

Midye Tava

Jumbo Karides Tava

İsteyen pişmemiş temizlenmiş balık isteyen ızgarada yada tavada balık sipariş verebiliyor. Siz sadece hangi balık türü olduğunu söyleyin ve gerisini Gözde Balık ekibine bırakın! Kısa bir süre sonra siparişiniz sıcacık kapınıza gelsin!Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımınızı yeterli düzeyde tutmalısınız. Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt ürünleri, bakliyatlar protein içerir. Ayrıca bu grupta çinko minerali direncimizi arttırmamızda yardımcı olur.Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynar. Başta balık olmak üzere semizotu ve cevizde de bulunur. Balık tüketiminiz ızgara veya fırında olmalı. Haftada 3 porsiyon öneriyoruz.