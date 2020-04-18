COVİD-19 salgını bitene kadar Gözde Balık ve Gözde Balık evi'nde pakette balık servisi devam ediyor.
İsteyen pişmemiş temizlenmiş balık isteyen ızgarada yada tavada balık sipariş verebiliyor. Siz sadece hangi balık türü olduğunu söyleyin ve gerisini Gözde Balık ekibine bırakın! Kısa bir süre sonra siparişiniz sıcacık kapınıza gelsin!
KURMA BALIK ( SALAMURA)
Lakerda ve ve Sıraz Balığından yapılan salamura balıkta bulunmaktadır.
Telefon: (0246) 201 29 29 (0246) 218 52 57 - Paket servis ve balık pişirme numaralarıdır.
GÖZDE BALIK EVİ VE GÖZDE BALIK'TAN BİLGİLENDİRME
Protein alımı yeterli seviyede tutulmalı
Bağışıklık sisteminin salgıladığı antikorlar protein yapıdadır. Protein alımınızı yeterli düzeyde tutmalısınız. Et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt ürünleri, bakliyatlar protein içerir. Ayrıca bu grupta çinko minerali direncimizi arttırmamızda yardımcı olur.
Haftada 3 porsiyon balık tüketilmeli
Omega 3 yağ asitleri de bağışıklık sistemimizi güçlendirmede önemli rol oynar. Başta balık olmak üzere semizotu ve cevizde de bulunur. Balık tüketiminiz ızgara veya fırında olmalı. Haftada 3 porsiyon öneriyoruz.
EKMEK ARASI
- Palamut Ekmek
- Hamsi Ekmek
- Midye Ekmek
- Ekmek Arası Balık Köfte
- Hamsi Tava
- Hamsi Izgara
- Hamsi Kuşu
- Çipura
- Levrek
- Mezgit Filato
- Palamut
- Çanakkale Sardalya
- Eğirdir Göl Levreği
- İstavrit
- Grida
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Midye Tava
- Jumbo Karides Tava