GÜL BAHÇELERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Isparta Valiliği coronavirüs pandemisi ile yoğun bir mücadele yürütürken, tarımsal üretimden de taviz verilmiyor.

Yaklaşık 30 bin dekarlık alanda gül üretimi yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl gülden elde edilen rekolite 13 bin ton civarında ve Isparta'da 12 bin alinenin geçim kaynağı olan gül bahçeleri içinde bulunduğumuz Koronavirüs tedbirleride gözardı edilmeden bu günlerde hummalı bir çalışma var. Bahçelerde çapalama gübreleme sulama işlemleri sosyal mesafe kuralları elden bırakılmadan devam ediyor.

Bugünlerde filizlenme dönemi olan gül bahçelerinde, hava sıcaklığında olağan üstü bir durum olmazsa Mayıs ayının ilk haftası içerisinde gül hasadı başlayacak ve bu yıl rekolite beklentisinin yine 13 bin ton olması bekleniyor.



