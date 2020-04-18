Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı

İYİLEŞENLERİ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 121 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 82 bin 329, can kaybı 1890 oldu denildi. Bakan Koca son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, önemli gelişmeyi duyurdu.Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 520 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Toplam test sayısı 598 bin 933, toplam vaka sayısı 82 bin 329, toplam vefat sayısı 1890, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1894, toplam entübe hasta sayısı 1054, toplam iyileşen hasta sayısı 10 bin 453 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.