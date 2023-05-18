"Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programına Tüm Halkı Davet Ediyor"

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek kutlama programına tüm halkı davet ediyor. Program 19 Mayıs 2023 Cuma günü saat 10:30'da Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Ayrıca, 15 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programı da aşağıda belirtilmiştir.Kutlama Programı: