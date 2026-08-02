Isparta'da Öğrencilere ve Velilere Siber Güvenlik Eğitimi

Isparta'da Öğrencilere ve Velilere Siber Güvenlik Eğitimi
ISPARTA
G.Tarihi: 26.07.2026 22:17
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Isparta'da Öğrencilere ve Velilere Siber Güvenlik Eğitimi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, SİBERAY faaliyetleri kapsamında çocukları ve gençleri sanal alemin tehlikelerine karşı bilinçlendirmeye devam ediyor.
BAMKOM koordinesinde ve İl Müftülüğü tarafından açılan yaz kursları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık Uyarısı

Eğitimde çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığını tehdit eden unsurlara dikkat çekildi. Seminerde konuşan Adli Bilişim Uzmanı Sercan Düden, kontrolsüz teknoloji kullanımının bir hastalık boyutuna ulaşabileceğini vurguladı:
"Teknolojiyi elbette kullanmaları gerekiyor; ancak aşırı ve kontrolsüz kullanım, 'teknoloji bağımlılığı' adını verdiğimiz bir rahatsızlığa dönüşüyor. Çocuklarımızda fiziki ve psikolojik sorunlar yaratabilecek bu durumların önüne geçmek için bilinçli kullanım şart."

Ebeveynlere Dijital Farkındalık Çağrısı

Adli Bilişim Uzmanı Sercan Düden, sadece çocukların değil, anne ve babaların da dijital mecraları yakından tanıması gerektiğini belirterek ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:
  • Platform Hakimiyeti: Velilerin, çocuklarının internette veya mobil cihazlarda hangi platformlarda vakit geçirdiğini bilmesi hayati önem taşıyor.
  • Yasaklamak Yerine İletişim: Sebebini anlatmadan konulan doğrudan yasakların çocukları o alana daha çok itebileceğini belirten Düden, kısıtlama yerine çocuklarla gerekçeleri açıklayan sağlıklı bir iletişim kurulması gerektiğinin altını çizdi.
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