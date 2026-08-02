Tatilde Gıda Zehirlenmesi Riski: Uzmandan Açık Büfe ve Sokak Lezzetleri Uyarısı

Tatilde Gıda Zehirlenmesi Riski: Uzmandan Açık Büfe ve Sokak Lezzetleri Uyarısı
ISPARTA
G.Tarihi: 26.07.2026 22:16
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Tatilde Gıda Zehirlenmesi Riski: Uzmandan Açık Büfe ve Sokak Lezzetleri Uyarısı

Yaz aylarında tatil ve gezi rotalarında sıkça tercih edilen açık büfe yemekleri ile sokak lezzetleri, dikkatsiz tüketildiğinde gıda zehirlenmelerine ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Gülkarahan Çakmakçı, tatilcileri beslenme tercihleri ve gıda güvenliği konusunda uyardı.

"Nitelikli Oteller Gıda Mühendisi İstihdam Ediyor"

Türkiye’de gıda sektöründeki olumlu gelişmelere dikkat çeken Prof. Dr. Aynur Gülkarahan Çakmakçı, uluslararası standartlarda hizmet veren kaliteli otellerin gıda güvenliği konusunda hassas davrandığını belirtti:
"İyi nitelikli oteller bünyelerinde zaten gıda mühendisi çalıştırıyorlar ve gerekli asgari hijyen koşullarına uymaya gayret gösteriyorlar."

Açık Büfelerde "Karmaşık Tabak" Uyarısı: Bağırsak Sağlığını Bozar

Açık büfelerde yapılan en büyük hatalardan birinin tabağa aşırı miktarda ve birbiriyle uyumsuz gıdaları doldurmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakmakçı, sıcak havalarda vücuda yük bindirilmemesi gerektiğinin altını çizdi:
  • Metabolizmaya Yük: Tavuk, balık, kırmızı et, yumurta ve tatlı çeşitlerinin aynı anda tüketilmesi metabolizmayı olumsuz etkiler.
  • Sindirim Sorunları: Çok karışık yemek yemek bağırsak florasını ve sindirim sistemini bozar.
  • Porsiyon Kontrolü: Tabağa 10 çeşit yemek doldurmak yerine; yenebilecek kadar, az miktarda ve belirli sayıda çeşit seçilmelidir.

Sokak Lezzetlerinde Sıcak Hava ve Hijyen Riski

Sokak lezzetlerinin açık büfelere kıyasla gıda güvenliği açısından daha yüksek risk taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Çakmakçı, tüketicileri daha seçici davranmaya davet etti:
"Sokak lezzetleri genelde denetimi yetersiz, iyi niyetli vatandaşlarımız tarafından sunulan ürünler olabiliyor. Ancak hijyen kurallarına tam dikkat edilmemesi ve hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle gıdalarda bozulma ve zehirleme riski artıyor. Tüketicilerin sokak yemeklerini tercih ederken çok daha dikkatli ve seçici olmalarını tavsiye ediyorum."
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